Какие горные породы есть в самарской области? По географии надо срочно! За ранее с??асибо!
География
Какие горные породы есть в самарской области? По географии надо срочно! За ранее с??асибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самородная сера, мрамор , известняк, глина, гипс,стекольный песок,каменная соль.Можно лучший ответ.
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