Треугольник и квадрат имеют одинаковые периметры Стороны треугольника равны-5см,6см,9см.Чему равна площадь квадрата
Математика
Треугольник и квадрат имеют одинаковые периметры Стороны треугольника равны-5см,6см,9см.Чему равна площадь квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+6+9=20см периметр треугольника = периметру квадрата 20:4=5см сторона квадрата 5*5=25см² площадь квадрата
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