Если добавить в воду кристал соли из холодильника в воду,то тепловое равновесие н??ступит?
Физика
Если добавить в воду кристал соли из холодильника в воду,то тепловое равновесие н??ступит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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