По воспоминаниям современников,на вопросы о том чем он гордится более всего из сд??ланного за годы пребывания во власти, пенсионер Хрущев отвечал: ХХ съезд, разоблачивший культ личности Сталина, и массовое жилищное строительств...

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Массовое жилищное строительство давало место для жизни новых семей, так как дома были не большими и легкими в сроительстве (хрущевки), а культ личности Сталина состоял в полном контроле населения и страны (Тоталитаризм). При управление Хрущева такого контроля уже не было.