По воспоминаниям современников,на вопросы о том чем он гордится более всего из сд??ланного за годы пребывания во власти, пенсионер Хрущев отвечал: ХХ съезд, разоблачивший культ личности Сталина, и массовое жилищное строительств...
История
По воспоминаниям современников,на вопросы о том чем он гордится более всего из сд??ланного за годы пребывания во власти, пенсионер Хрущев отвечал: ХХ съезд, разоблачивший культ личности Сталина, и массовое жилищное строительство. Предложите свои объяснения этого ответа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовое жилищное строительство давало место для жизни новых семей, так как дома были не большими и легкими в сроительстве (хрущевки), а культ личности Сталина состоял в полном контроле населения и страны (Тоталитаризм). При управление Хрущева такого контроля уже не было.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Физика
Математика
Треугольник и квадрат имеют одинаковые периметры Стороны треугольника равны-5см,6см,9см.Чему равна площадь квадрата
Математика
На стоянке 3 легковые машины,а грузовых машин на 4 больше.Сколько всего машин на ст??янке?Сделай схематический чертеж и реши задачу.