Как вы понимаете пословицу " С другом друг бранится - недруг веселится". Ответ запи??ите в форме рассуждения
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Как вы понимаете пословицу " С другом друг бранится - недруг веселится". Ответ запи??ите в форме рассуждения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так, что когда ссорятся друзья это плохо, а не друг он этому радуется, ему доставляет это удовольствие Т.е друзья баранятся А не друг этому очень рад Ну, как-то так
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