Решите пожалуйста уравнение x^4+x^2-20= 0

Алгебра
Решите пожалуйста уравнение x^4+x^2-20= 0
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три целых ,одна третья    
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