Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: - Попадёт нам дома! Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать...

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Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: - Попадёт нам дома! Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? - Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться. - Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. - А я правду скажу, - говорит третий.- Правду всегда легче сказать, потому что она правда и придумывать ничего не надо. Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка- глядь, лесной сторож идёт. - Нет, - говорит, - в этих местах волка. Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости идёт. Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и простила. напишите можно свой мнение

Автор: Гость