Как вы понимаете утверждение: "Возраст отца относится к возрасту сына как 7:3"?

Математика
Как вы понимаете утверждение: "Возраст отца относится к возрасту сына как 7:3"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это значит:на 7 частей возраста отца приходится 3 части возраста сынанапример, если часть=57*5=35 лет отцу3*5=15 лет сынуили же7/3=2,333, т. е. отец в 2,333 раза старше сынав том же варианте сыну 15 летотцу15*7/3=105/=35 лет

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