Как выписать 6 чисел в 2 треугольника , так что бы в одном было 2 числа а в другом 6 чи??ел ?
Математика
Как выписать 6 чисел в 2 треугольника , так что бы в одном было 2 числа а в другом 6 чи??ел ?
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