в вагоне у всех мужчин была борода и усы. Сколько мужчин было в вагоне если усы носили 120 мужчин, бороду 80, а усы и бороду 50?

Математика

в вагоне у всех мужчин была борода и усы. Сколько мужчин было в вагоне если усы носили 120 мужчин, бороду 80, а усы и бороду 50?

Автор: Гость