в вагоне у всех мужчин была борода и усы. Сколько мужчин было в вагоне если усы носили 120 мужчин, бороду 80, а усы и бороду 50?
Математика
в вагоне у всех мужчин была борода и усы. Сколько мужчин было в вагоне если усы носили 120 мужчин, бороду 80, а усы и бороду 50?
Ответ(ы):
Гость:
120+80+50=250 Видповидь: 250чоловикив було в вагони.
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