Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как выучит докозательство
Математика
Как выучит докозательство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб что-то выучить нужно это "что-то" понимать, представлять, а не тупо зубрить.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Решить уравнение с дискоиминант: а) х²-2х-15=0 б) 5х²-8х+3=0
Ответить
Алгебра
Докажите тождество sin(п-2a)/1+cos2a=tga
Ответить
Алгебра
Докажите тождество sin(п-2a)/1+cos2a=tga
Ответить
Окружающий мир
Помогите ответить на вопр 8
Ответить
Математика
Запишите 4,91 в виде процентов ответы а)491% б)49,1% в)4,91%
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск