Как выучить за 5 минут?

Гость: Гость:

Когда начинаешь учить стих ты запиши на листочке все первые буквы слов из стиха, предварительно запомнив хотя бы часть слов, и не смотря на стих читай по листочку,а первая буква даст тебе подсказку что там за слово. таким образом очень быстро запоминаются стихи!!!!