Как выучить за 5 минут?
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Как выучить за 5 минут?
Ответ(ы):
Гость:
Когда начинаешь учить стих ты запиши на листочке все первые буквы слов из стиха, предварительно запомнив хотя бы часть слов, и не смотря на стих читай по листочку,а первая буква даст тебе подсказку что там за слово. таким образом очень быстро запоминаются стихи!!!!
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