У хозяйки 3 корзины с яблоками .В них 60 кг яблок .В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг . Сколько килограммов яблок в каждой корзине.
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками .В них 60 кг яблок .В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг . Сколько килограммов яблок в каждой корзине.
Ответ(ы):
Гость:
60-38=22(в 3 корзине) 40-22=18(во 2 корзине) 38-18=20(в 1 корзине)
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