У хозяйки 3 корзины с яблоками .В них 60 кг яблок .В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг . Сколько килограммов яблок в каждой корзине.

Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками .В них 60 кг яблок .В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг . Сколько килограммов яблок в каждой корзине.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60-38=22(в 3 корзине) 40-22=18(во 2 корзине) 38-18=20(в 1 корзине)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите 19 очень прошу
Ответить
Математика
Помогите номер 215!!!
Ответить
Обществознание
Как называются возвышенность выше 200 метров
Ответить
Математика
В ящик входит 15 кг. помидоров.Сколько нужно ящиков, чтобы разложить 168 кг. помидоро???
Ответить
Русский язык
Падёж имён существительных звезда И. Р. Д. В. Т. П.
Ответить