У хозяйки 3 корзины с яблоками .В них 60 кг яблок .В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг . Сколько килограммов яблок в каждой корзине.

Математика

У хозяйки 3 корзины с яблоками .В них 60 кг яблок .В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг . Сколько килограммов яблок в каждой корзине.

Автор: Гость