Падёж имён существительных звезда И. Р. Д. В. Т. П.
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Падёж имён существительных звезда И. Р. Д. В. Т. П.
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Звезда Р.п. Звезды Д.п. Звезде В.п. Звезду Т.п. Звездой П.п. О звезде
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