Вычислите:15м квадратных= дм квадратных 600.000см квадратных= метров квадратных 23дм кубических= см кубических 9.000.000мм кубических= дм кубических
Математика
Вычислите:15м квадратных= дм квадратных 600.000см квадратных= метров квадратных 23дм кубических= см кубических 9.000.000мм кубических= дм кубических
Ответ(ы):
Гость:
15м^2=1500 дм^2 600.000 см^2=60м^2 23дм^3=23000см^3 9000000мм^3=9дм^3
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