В ящик входит 15 кг. помидоров.Сколько нужно ящиков, чтобы разложить 168 кг. помидоро???

Математика

В ящик входит 15 кг. помидоров.Сколько нужно ящиков, чтобы разложить 168 кг. помидоро???

Автор: Гость