В ящик входит 15 кг. помидоров.Сколько нужно ящиков, чтобы разложить 168 кг. помидоро???

Математика
В ящик входит 15 кг. помидоров.Сколько нужно ящиков, чтобы разложить 168 кг. помидоро???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно 11 ящиков для 168 кг помидор.
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