Как взаимодействуют симпатический подотдел автономной нервной системы и гормоны надпочечников?
Биология
Как взаимодействуют симпатический подотдел автономной нервной системы и гормоны надпочечников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь легко все объяснить. Когда человеческий организм попадает в экстремальные (сложные ситуации), которые связаны с физической нагрузкой, работа начинается с соматического отдела, затем включается симпатический подотдел нервной системы, а он сопровождается выделением адреналина – гормона надпочечников. Адреналин активизирует для работы все системы органов. Повышается давление. Сердце начинает биться быстрее, увеличивается содержание сахара в крови.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Французский язык