Как взаимодействуют симпатический подотдел автономной нервной системы и гормоны надпочечников?

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Здесь легко все объяснить. Когда человеческий организм попадает в экстремальные (сложные ситуации), которые связаны с физической нагрузкой, работа начинается с соматического отдела, затем включается симпатический подотдел нервной системы, а он сопровождается выделением адреналина – гормона надпочечников. Адреналин активизирует для работы все системы органов. Повышается давление. Сердце начинает биться быстрее, увеличивается содержание сахара в крови.