Как за 20 минут выучить 11 не правельных глаголов по англ яз 6 класс
Английский язык
Как за 20 минут выучить 11 не правельных глаголов по англ яз 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Просто прочти все напиши на листе а4 все неправильные глаголы выучи на уроке так под страхом быстрее учится))))2.Поросто сядь в тишине(если не получается то возьми наушники одень на уши)И учи!!!3заучивай при заучивай! сиди милион раз вникай тему и учи как стих!!! Примерно этими спсобами пользовалась я!
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