Чтобы записи каждого числа изменилась цифра только в разряде десятков
Математика
Чтобы записи каждого числа изменилась цифра только в разряде десятков
Ответ(ы) на вопрос:
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246, 256, 276, 236, 216, 286, 296
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