"Что способствовало становлению Александра Македонского как великого политика и полководца?"

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"Что способствовало становлению Александра Македонского как великого политика и полководца?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То, что он был гений! Бывает, знаете ли...  Плюс семья: что папа (Филипп Македонский), что мама (Олимпиада) были умнейшими людьми своего времени. А учителем и воспитателем Александра был САМ Аристотель! Плюс соратники ему достались редкостные! Хоть Птолемайоса Лага взять...  Но главное — то, что я в самом начале выделил.
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