"Что способствовало становлению Александра Македонского как великого политика и полководца?"
История
"Что способствовало становлению Александра Македонского как великого политика и полководца?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То, что он был гений! Бывает, знаете ли... Плюс семья: что папа (Филипп Македонский), что мама (Олимпиада) были умнейшими людьми своего времени. А учителем и воспитателем Александра был САМ Аристотель! Плюс соратники ему достались редкостные! Хоть Птолемайоса Лага взять... Но главное — то, что я в самом начале выделил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные буквы. От основ существительных, записанных в скобках, образуй прилагательные с помощью суффикса -лив- и запиши их в нужной форм...
Математика
Окружающий мир