"Что способствовало становлению Александра Македонского как великого политика и полководца?"

Гость: Гость:

То, что он был гений! Бывает, знаете ли... Плюс семья: что папа (Филипп Македонский), что мама (Олимпиада) были умнейшими людьми своего времени. А учителем и воспитателем Александра был САМ Аристотель! Плюс соратники ему достались редкостные! Хоть Птолемайоса Лага взять... Но главное — то, что я в самом начале выделил.