Можно ли до бесконечности уменьшать электрический заряд тела?Почему?

Гость: Гость:

Это невозможно, так как существует самый минимальный зарад - это заряд электрона (или протона, для положительных зарядов) . Электрических зарядов меньше, чем заряд электрона не существует. Есть теория существования частиц с дробным зарядом - кварков. Но эта теория утверждает, что кварки в свободном состоянии никогда не существуют и, следовательно, невозможно экспериментально зафиксировать значение электрического заряда меньшее, чем заряд электрона.