Ребят помогите очень нужно!

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Инфекции, вызванные Helicobacter pylori, спиралевидной грамотрицательной бактерией, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки, теперь можно лечить с помощью антибиотиков. К такому выводу пришли японские специалисты - сообщают "The Times of India". Helicobacter pylori способна вызывать язву желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, а в крайних случаях рак желудка. Сейдзи Сета и Есио Ямаока из Университета Оита и техасского Медицинского колледжа Байлор давали пациентам с ранней стадией рака желудка после проведения резекции антибиотики, направленные на борьбу с Helicobacter pylori. После курса антибиотиков за ними специалисты следили в течение трех лет. В итоге выяснилось следующее: пациенты, принимавшие антибиотики, имели значительно меньший риск развития рака желудка. Между тем, у населения Таиланда и Индии в организме содержится большое количество бактерий Helicobacter pylori. Однако уровень развития рака в этих странах довольно низкий. Раньше считалось, что определенные штаммы Helicobacter pylori могут в значительной степени способствовать развитию рака желудка. Но недавно выявленные в азиатско-тихоокеанском регионе генотипы cagA штамма Helicobacter pylori не связаны с раком. Специалисты подчеркивают: факторы, отвечающие за вредоносность вируса, в основе своей завязана на генетике, а внешние факторы, в свою очередь, содействуют возникновению риска развития генетического рака. По мнению ученых, дальнейшие исследования в этой области просто необходимы. Между тем, пока они советуют воздержаться от лечения антибиотиками. Также стоит принимать во внимание способность бактерий сопротивляться антибиотикам и вероятность возникновения осложнений типа аденокарциномы пищевода, астмы и аутоиммунных заболеваний.