Вычислите: 4sin25cos25cos50-sin50
Алгебра
Вычислите: 4sin25cos25cos50-sin50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, вот так: 4 × sin(25 × cos(25 × cos(50) − sin(50))) = 1,63418311927
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