Как записать таблицу к задаче?В магазине игрушек 92 мяча,, разложили поровну в 6 мал??ньких корзин, и в 2 одинаковых больших.В каждой маленькой корзине- по 7 мячей.Сколько мячей в каждой, большой корзине.
Математика
Как записать таблицу к задаче?В магазине игрушек 92 мяча,, разложили поровну в 6 мал??ньких корзин, и в 2 одинаковых больших.В каждой маленькой корзине- по 7 мячей.Сколько мячей в каждой, большой корзине.
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