Задачи на "Скорость, время, расстояние" 1) Автобус расстояние в 180 км проходит за 4 часа, а поезд - это же расстояние - за 5 часов. У кого скорость больше и на сколько? 2) Расстояние в 135 м гусеница проползла со скоростью 1...
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Задачи на "Скорость, время, расстояние" 1) Автобус расстояние в 180 км проходит за 4 часа, а поезд - это же расстояние - за 5 часов. У кого скорость больше и на сколько? 2) Расстояние в 135 м гусеница проползла со скоростью 15 м/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 3 минуты, второй раз на 2 минуты, третий раз на 5 минут. Сколько времени гусеница затратила на весь путь? 3) Из деревни в город в 8 часов утра вышел мальчик, а в 13 часов в том же направлении вышел мужчина. Через какое время мужчина догонит мальчика, если мальчик идет со скоростью 3 км/ч, а мужчина идет со скоростью 6 км/ч? Решение без иксов, пожалуйста. У нас 4 класс! Срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180/4=45 км/ч 180/5=36 км/ч 45-36=9 скорость больше у автобуса на 9 км/ч 2)135/15=9 минут ползла 9+3+2+5=19 минут вместе с остановками
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