Задачи на "Скорость, время, расстояние" 1) Автобус расстояние в 180 км проходит за 4 часа, а поезд - это же расстояние - за 5 часов. У кого скорость больше и на сколько? 2) Расстояние в 135 м гусеница проползла со скоростью 1...

Математика

Задачи на "Скорость, время, расстояние" 1) Автобус расстояние в 180 км проходит за 4 часа, а поезд - это же расстояние - за 5 часов. У кого скорость больше и на сколько? 2) Расстояние в 135 м гусеница проползла со скоростью 15 м/мин, делая в пути три остановки: первый раз на 3 минуты, второй раз на 2 минуты, третий раз на 5 минут. Сколько времени гусеница затратила на весь путь? 3) Из деревни в город в 8 часов утра вышел мальчик, а в 13 часов в том же направлении вышел мужчина. Через какое время мужчина догонит мальчика, если мальчик идет со скоростью 3 км/ч, а мужчина идет со скоростью 6 км/ч? Решение без иксов, пожалуйста. У нас 4 класс! Срочно надо!

Автор: Гость