Пожалуйста составте текст ( не сочинение ) на любую тему на уровне 6 класса
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Пожалуйста составте текст ( не сочинение ) на любую тему на уровне 6 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу рассказать об одном чудесном существе, о моём любимом коте. Его зовут Масяня. Масяня появился у меня около четырех лет назад, тогда он был совсем маленьким и беспомощным котёнком. Сейчас он представляет собой огромную тяжелую тушу персикового окраса. У него большие зелёные глаза и пушистый хвост. Он очень очарователен и мил, хороший друг и приятный собеседник. Потому что ему можно излить душу и просто помолчать. Я рада, что у меня есть такой друг.
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