Составьте небольшой текст на тему "прогулка", используя по возможности все привед??нные ниже слова. Когда-то, как-то, где-то, какой-то, столько-то, что-то, почему-то, то-то

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Составьте небольшой текст на тему "прогулка", используя по возможности все привед??нные ниже слова. Когда-то, как-то, где-то, какой-то, столько-то, что-то, почему-то, то-то
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с другом гуляли . потом почему-то мы пошли в какой-та парк .мой друг куда-то засмотрелся ,ему что -то понравилось. меня кто-то задел .мы столько-то стояли потом ушли дамой.
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