Как автор рассматривает то что дети живут в подвале. в произведении "в дурном обще??тве"

Литература
Как автор рассматривает то что дети живут в подвале. в произведении "в дурном обще??тве"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
автор рассматривал так то что ему было жалко детей.
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