Какие достижения и изобретения были у Католической Западной Европы?

Гость: Гость:

1235 год - Анатомическое вскрытие (произведено хирургами медицинской школы в Салерно, Италия) . 1266 год - Шахматный матч вслепую (Бизецца играл вслепую с двумя противниками во Флоренции, Италия) . 1271 год - Водяной знак на бумаге (итальянский документ с литерой «Ф» , означающей, скорее всего, фабрику Фабриано - крупного производителя бумаги) . 1279 год - Стеклянное зеркало (описано францисканским монахом Джоном Пекхемом) . 1344 год - Общественные часы (на внешней стене дворца в Падуе, Италия) 1410 год - Спиральная пружина (применена в часах итальянцем Филипом Брунелески).