Из словарика эпитетов Выпишите 5 качественных и относительных имен прилагательных
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Из словарика эпитетов Выпишите 5 качественных и относительных имен прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой словарик? выпишу из своей головы Качественные Относительные Серебряный городской Умный местный Весёлый Вечерний Дряхлый Зимний Унылый Полуночный
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