Из словарика эпитетов Выпишите 5 качественных и относительных имен прилагательных

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Из словарика эпитетов Выпишите 5 качественных и относительных имен прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой словарик? выпишу из своей головы Качественные                             Относительные Серебряный                                  городской Умный                                             местный Весёлый                                         Вечерний Дряхлый                                          Зимний Унылый                                            Полуночный
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