В первый день завод выпуск 235 642 микро детали а во второй на 119 256 деталей больше чем в первый третий день 2 раза меньше чем второй Сколько деталей выточил за 3 дня
Математика
В первый день завод выпуск 235 642 микро детали а во второй на 119 256 деталей больше чем в первый третий день 2 раза меньше чем второй Сколько деталей выточил за 3 дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
235642+119256=354898 во 2 день 354898/2=177449 в третий 235642+354898+177449=767989 за три дня
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