В первый день завод выпуск 235 642 микро детали а во второй на 119 256 деталей больше чем в первый третий день 2 раза меньше чем второй Сколько деталей выточил за 3 дня

Математика

В первый день завод выпуск 235 642 микро детали а во второй на 119 256 деталей больше чем в первый третий день 2 раза меньше чем второй Сколько деталей выточил за 3 дня

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