ПЕРВЫЙ КЛАСС!!! ЗАДАНИЕ! НАПИСАТЬ В ДВУХ СТРОЧКАХ! ОБЪЯСНИ,ЧТО ТАКОЕ АДРЕС. НАПИ??И СВОЙ ОТВЕТ

Другие предметы
ПЕРВЫЙ КЛАСС!!! ЗАДАНИЕ! НАПИСАТЬ В ДВУХ СТРОЧКАХ! ОБЪЯСНИ,ЧТО ТАКОЕ АДРЕС. НАПИ??И СВОЙ ОТВЕТ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адрес это- номер без которого нельзя узнать где кто живёт. Адрес очень нужен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте небольшой текст на тему "прогулка", используя по возможности все привед??нные ниже слова. Когда-то, как-то, где-то, какой-то, столько-т...
Ответить
Литература
Как автор рассматривает то что дети живут в подвале. в произведении "в дурном обще??тве"
Ответить
Математика
Чему равно частное чисел 21 и 7 и 56 и 835 530 57 81 и 9
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словом опасный
Ответить
Русский язык
Из словарика эпитетов Выпишите 5 качественных и относительных имен прилагательных
Ответить