ПЕРВЫЙ КЛАСС!!! ЗАДАНИЕ! НАПИСАТЬ В ДВУХ СТРОЧКАХ! ОБЪЯСНИ,ЧТО ТАКОЕ АДРЕС. НАПИ??И СВОЙ ОТВЕТ
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ПЕРВЫЙ КЛАСС!!! ЗАДАНИЕ! НАПИСАТЬ В ДВУХ СТРОЧКАХ! ОБЪЯСНИ,ЧТО ТАКОЕ АДРЕС. НАПИ??И СВОЙ ОТВЕТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адрес это- номер без которого нельзя узнать где кто живёт. Адрес очень нужен.
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