Как вы понимаете слова известного француского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: "Мв ответе за тех, кого приручили"?
История
Как вы понимаете слова известного француского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: "Мв ответе за тех, кого приручили"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это изи) Я понимаю так, если ты кого то приручил то ты должен отвечать за него, заступаться и он нуждается в твоей помощи, потому что ты его приручил) Как то так)
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