Как записать условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса д??ух шлангов длиной 13 м каждый?

Математика

Как записать условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса д??ух шлангов длиной 13 м каждый?

Автор: Гость