Как записать условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса д??ух шлангов длиной 13 м каждый?

Математика
Как записать условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса д??ух шлангов длиной 13 м каждый?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+13=26 26*3=78 Ответ: 78 м
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