Как записать в виде десятичной дроби смешанные числа 3 целых 1/20 2 целых 3/20

Математика
Как записать в виде десятичной дроби смешанные числа 3 целых 1/20 2 целых 3/20
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