Как завоёвывал египет македонский царь?
История
Как завоёвывал египет македонский царь?
Ответ(ы):
Гость:
Завоёвывал Алекса́ндр Македо́нский
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