Укажи порядок действий и вычисли 4 * 4 - 2 * 6, 15: 5 * 6 : 2 18 : ( 27 : 3 ) + 10 24 : 3 + 7 * 6 7 * 8 - ( 24 + 17) 20 : ( 14 - 9 ) + 18

Гость: Гость:

1) 15:5. 2) [15:5=3]- 3*6. 3) [3*6=18]-18:2 = 9 1) (27:3)=9. 2) 18:9=2. 3) 2+10=12 1) 24:3=8. 2) 7*6=42.3) 42+8=50 1) (24+17)=41. 2) 7*8=56. 3) 56-41=15 1) (14-9)=5. 2) 20:5=4. 3) 18+4=22 Надеюсь это и есть то что ты хотел, если что - порядок действий определяется так- сначала делаем что в скобках, если в скобках будет два действия , например: (15-10:5). то сначала делаешь умножение или деление а потом сложение или вычитание. Если в премере идут числа - 1+1-1+2 или 1*2:2 то ты делаешь всё по очереди . Запомни ! Всегда первым делаешь то что в скобках а потом ( и умножение или деление. ) Надеюсь поняв прицеп ты зделаеш самый первый пример сам.