Слово шёпот является синонимом к слову шуршание?
Русский язык
Слово шёпот является синонимом к слову шуршание?
Ответ(ы):
Гость:
Конечно нет синоним шум
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