В треугольнике CDE проведена биссектрисса EF. Угол C=90°, угол D=30. 1) докажите, что тре??гольник DEF - равнобедренный 2) сравните стороны CF и DF

Геометрия

В треугольнике CDE проведена биссектрисса EF. Угол C=90°, угол D=30. 1) докажите, что тре??гольник DEF - равнобедренный 2) сравните стороны CF и DF

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