Обществознание 10 класс, ответьте на все вопросы пожалуйста 1. Признаки кризиса института семьи в современном мире. 2. Что должно сделать государство, общество, люди, чтобы исправить ситуацию? 3. Актуален ли институт брака...

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1. Первым фактором является изменение экономических отношений в семье. Женщина сейчас работает, зарабатывая столько же, сколько и её муж, а иной раз и больше его. Мужчина чувствует себя уязвлённым, он понимает, что теряет власть, которая во многом базировалась именно на том, что он был главным работником и добытчиком в семье, а значит, только он имел право распоряжаться семейными финансами. Второй фактор действует часто одновременно и заодно с первым в деле разрушения института семьи. Он касается культурных столкновений и изменений. К ним относятся феминистские движения, которые борются за эмансипацию женщин, идеологические течения, ставящие под сомнение традиционные социальные институты, молодёжные движения, которые через посредничество музыки, искусства, идеологии, при помощи разных способов одеваться и вести себя не только ставят под сомнение традиционные устои общества, но и устраивают целую революцию в этой области. Все эти движения, которые, вполне возможно, начинались с благих намерений, в итоге оказывают плохое влияние на существование традиционной нуклеарной семьи. Например, мужчины и женщины должны иметь равные права, но никто не может утверждать, что два пола совершенно равны между собой. Они не являются одинаковыми, у них различные биологические и психологические, эмоциональные проявления и нужды. Супруги должны воспринимать друг друга как равные личности, но необходимо уважать и различия, которые есть между ними. Женщина способна зачать и родить новую жизнь, и она должна иметь возможность для этого и быть защищённой, что в традиционном обществе берёт на себя именно институт семьи. И с этим идёт вразрез требование современного общества, чтобы женщина непременно ходила на работу наравне с мужчинами. Тем самым женщины подчас сами себя загоняют в тупик — они борются за равноправие на работе, делают карьеру наравне с мужчинами, но пренебрегают своей женской природой и часто теряют радость, которую им может принести материнство. Третьим фактором, ослабляющим институт семьи в современном обществе, являетсяотрицание общественной и воспитательной роли семьи и передача этой роли государственным и общественным институтам — детским садам, школам, средствам массовой информации. В частности, последние транслируют культурные образцы, которые совершенно идут вразрез с классическими представлениями о семье и её идеалах, и мы постоянно слышим о публичных лицах, деятелях шоу-бизнеса и пр., которые постоянно меняют сексуальных партнёров, разводятся и, к тому же, хвалятся этими событиями своей жизни перед всей страной. Особую роль в разрушении института семьи играет так называемое планирование семьи, суть которого заключается в том, что рождение детей происходит только тогда, когда этого захочет пара, и этот контроль осуществляется при помощи ряда средств предохранения от нежелательной беременности. В настоящее время, помимо того, что система планирования семьи способствует сокращению рождаемости, она ещё и приводит к тому, что пары не стремятся стать официально мужем и женой и сформировать свою семью, т. к. нет опасности рождения «нежеланного» ребёнка. Пары зачастую остаются бездетными или только с одним ребёнком, что приводит к тенденции уменьшения ответственности перед своей семьёй и более частого расторжения отношений. 2. - 3. Пока есть спрос - он будет актуален. Да, во многом это дань традиции и, кроме морального удовлетворения самим фактом свершения, облегчает жизнь только государственной системе в плане собственности, содержания детей и так далее. Женщины охотнее и больше рожают детей под защитой (пусть и весьма эфемерной) брака, чем вне его. Мужчины так же чаще согласны содержать ребенка в браке. Государству это выгодно, поэтому оно всячески стимулирует этот институт специальными предложениями по кредитам, ипотеке, субсидиями, льготами. Ну а для самих людей в семье важны, конечно, прежде всего отношения друг к другу и взаимопонимание, а не штампы, кольца и марши. 4. Обязанности следует распределять поровну. На сегодняшний день большинство женщин выходя из декрета работают и часто, в наши дни, зарабатывают деньги наравне с мужем. В современной семье мужчина должен помогать как по дому так и с ребенком. Гендерные роли отпали безвозвратно. (прим. но не в России) 5. Феминизм это женщины с угнетением психики или же с изъянами тела. Они не правы. 6. Узаконить брак чтобы ребенок родился законно, это важно. 7. В нашей стране нет защиты к сексуальным меньшинствам и женщинам в проф. плане. 8. Потому что феминистки 9. Это дело каждого.