Обществознание 10 класс, ответьте на все вопросы пожалуйста 1. Признаки кризиса института семьи в современном мире. 2. Что должно сделать государство, общество, люди, чтобы исправить ситуацию? 3. Актуален ли институт брака...
Обществознание
Обществознание 10 класс, ответьте на все вопросы пожалуйста 1. Признаки кризиса института семьи в современном мире. 2. Что должно сделать государство, общество, люди, чтобы исправить ситуацию? 3. Актуален ли институт брака сегодня? 4. Как в семье следует распределять обязанности? 5. Феминизм - добро или зло? 6. Отношения - регистрировать или нет? 7. Современное общество - мир мужчин или женщин? 8. Почему "сейчас так мало настоящих мужчин"? 9. Легализация абортов: за и против.
Ответ(ы):
Гость:
1. Первым фактором является изменение экономических отношений в семье. Женщина сейчас работает, зарабатывая столько же, сколько и её муж, а иной раз и больше его. Мужчина чувствует себя уязвлённым, он понимает, что теряет власть, которая во многом базировалась именно на том, что он был главным работником и добытчиком в семье, а значит, только он имел право распоряжаться семейными финансами. Второй фактор действует часто одновременно и заодно с первым в деле разрушения института семьи. Он касается культурных столкновений и изменений. К ним относятся феминистские движения, которые борются за эмансипацию женщин, идеологические течения, ставящие под сомнение традиционные социальные институты, молодёжные движения, которые через посредничество музыки, искусства, идеологии, при помощи разных способов одеваться и вести себя не только ставят под сомнение традиционные устои общества, но и устраивают целую революцию в этой области. Все эти движения, которые, вполне возможно, начинались с благих намерений, в итоге оказывают плохое влияние на существование традиционной нуклеарной семьи. Например, мужчины и женщины должны иметь равные права, но никто не может утверждать, что два пола совершенно равны между собой. Они не являются одинаковыми, у них различные биологические и психологические, эмоциональные проявления и нужды. Супруги должны воспринимать друг друга как равные личности, но необходимо уважать и различия, которые есть между ними. Женщина способна зачать и родить новую жизнь, и она должна иметь возможность для этого и быть защищённой, что в традиционном обществе берёт на себя именно институт семьи. И с этим идёт вразрез требование современного общества, чтобы женщина непременно ходила на работу наравне с мужчинами. Тем самым женщины подчас сами себя загоняют в тупик — они борются за равноправие на работе, делают карьеру наравне с мужчинами, но пренебрегают своей женской природой и часто теряют радость, которую им может принести материнство. Третьим фактором, ослабляющим институт семьи в современном обществе, являетсяотрицание общественной и воспитательной роли семьи и передача этой роли государственным и общественным институтам — детским садам, школам, средствам массовой информации. В частности, последние транслируют культурные образцы, которые совершенно идут вразрез с классическими представлениями о семье и её идеалах, и мы постоянно слышим о публичных лицах, деятелях шоу-бизнеса и пр., которые постоянно меняют сексуальных партнёров, разводятся и, к тому же, хвалятся этими событиями своей жизни перед всей страной. Особую роль в разрушении института семьи играет так называемое планирование семьи, суть которого заключается в том, что рождение детей происходит только тогда, когда этого захочет пара, и этот контроль осуществляется при помощи ряда средств предохранения от нежелательной беременности. В настоящее время, помимо того, что система планирования семьи способствует сокращению рождаемости, она ещё и приводит к тому, что пары не стремятся стать официально мужем и женой и сформировать свою семью, т. к. нет опасности рождения «нежеланного» ребёнка. Пары зачастую остаются бездетными или только с одним ребёнком, что приводит к тенденции уменьшения ответственности перед своей семьёй и более частого расторжения отношений. 2. - 3. Пока есть спрос - он будет актуален. Да, во многом это дань традиции и, кроме морального удовлетворения самим фактом свершения, облегчает жизнь только государственной системе в плане собственности, содержания детей и так далее. Женщины охотнее и больше рожают детей под защитой (пусть и весьма эфемерной) брака, чем вне его. Мужчины так же чаще согласны содержать ребенка в браке. Государству это выгодно, поэтому оно всячески стимулирует этот институт специальными предложениями по кредитам, ипотеке, субсидиями, льготами. Ну а для самих людей в семье важны, конечно, прежде всего отношения друг к другу и взаимопонимание, а не штампы, кольца и марши. 4. Обязанности следует распределять поровну. На сегодняшний день большинство женщин выходя из декрета работают и часто, в наши дни, зарабатывают деньги наравне с мужем. В современной семье мужчина должен помогать как по дому так и с ребенком. Гендерные роли отпали безвозвратно. (прим. но не в России) 5. Феминизм это женщины с угнетением психики или же с изъянами тела. Они не правы. 6. Узаконить брак чтобы ребенок родился законно, это важно. 7. В нашей стране нет защиты к сексуальным меньшинствам и женщинам в проф. плане. 8. Потому что феминистки 9. Это дело каждого.
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