Этимологическое значение слова учил
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Этимологическое значение слова учил
Ответ(ы):
Гость:
Возможно по древнепрусскому слову «упражняться»,или от древнеиндийского слова что значит «находить удовлетворение».
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