За два дня Миша под клеил в библиотеке 18книг.в первый день он под клеил 12книг .скол??ко книг Миша подклеть во второй день ?

Математика
За два дня Миша под клеил в библиотеке 18книг.в первый день он под клеил 12книг .скол??ко книг Миша подклеть во второй день ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто 18-12=6 книг во второй день
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