За два дня Миша под клеил в библиотеке 18книг.в первый день он под клеил 12книг .скол??ко книг Миша подклеть во второй день ?

Математика

За два дня Миша под клеил в библиотеке 18книг.в первый день он под клеил 12книг .скол??ко книг Миша подклеть во второй день ?

Автор: Гость