В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов макулатуры собрали ребята в третий день?

Математика
В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов макулатуры собрали ребята в третий день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 42 - 7 = 35 (кг ) - ребята собрали во второй день 2) 42 + 35 = 77 (кг ) - ребята собрали за первые два дня. Ответ: в третий день ребята собрали 77 кг макулатуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: под буквой в
Ответить
Математика
Номер4 помогите пожалуйста!!!!!!
Ответить
Русский язык
Выпишите слова с пропущенными буквами в следующем порядке: с безударной гласной в корне, проверяемой ударением; непроверяемой; чередующейся. Вставь...
Ответить
Русский язык
Причастия с суффиксом ева
Ответить
Русский язык
Подбери слово с орфограммой "О-Ё после шипящих в корне" лексическому значению. а) ??акидка на голову, пришитая или пристегнута к вороту одежды. _...
Ответить