В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов макулатуры собрали ребята в третий день?

Математика

В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов макулатуры собрали ребята в третий день?

Автор: Гость