В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов макулатуры собрали ребята в третий день?
Математика
В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов макулатуры собрали ребята в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
1) 42 - 7 = 35 (кг ) - ребята собрали во второй день 2) 42 + 35 = 77 (кг ) - ребята собрали за первые два дня. Ответ: в третий день ребята собрали 77 кг макулатуры.
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