Подбери слово с орфограммой "О-Ё после шипящих в корне" лексическому значению. а) ??акидка на голову, пришитая или пристегнута к вороту одежды. ___________ б) Стержень для чистки ствола оружия. _______ в) Дорога с твердым по...

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Подбери слово с орфограммой "О-Ё после шипящих в корне" лексическому значению. а) ??акидка на голову, пришитая или пристегнута к вороту одежды. ___________ б) Стержень для чистки ствола оружия. _______ в) Дорога с твердым покрытием. ______

Автор: Гость