В чём проявилось творчество В.И. Мухиной

Обществознание
В чём проявилось творчество В.И. Мухиной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рабочий и Колхозница ........
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