20 баллов!Помогите, срочно!!!4 класс 1) Укажите правильную запись числа семьдесят одна тысяча шестнадцать а) 7116 б) 71016 в) 710016 г) 7100016 2) Сколько тысяч в числе 1389213? а) 9213 б) 13892 в) 1389213 г) 1389 3...

Математика

20 баллов!Помогите, срочно!!!4 класс 1) Укажите правильную запись числа семьдесят одна тысяча шестнадцать а) 7116 б) 71016 в) 710016 г) 7100016 2) Сколько тысяч в числе 1389213? а) 9213 б) 13892 в) 1389213 г) 1389 3) Какое число предыдущее для числа 7001000? а) 7001001 б) 70009999 в) 7000999 г) 70009000 4) Найти число, в котором 6 единиц 1-го класса и 3 единицы 2-го класса а) 6003 б) 306 в) 3006 г) 603 5)В числе 376514 цифру из разряда десятков тысяч увеличили на 5.Какое число получилось? а) 376564 б) 381514 в) 326514 г) 426514 6)Если к числу, не равному нулю, приписать два нуля справа, то оно: А) увеличится на 100 Б) увеличится в 100 раз В) увеличится в 10 раз Г) увеличится в 1000 раз

Автор: Гость