Помогите пожалуйста! Диагонали прямого параллелепипеда равны 8м и 10м,стороны основания 5м и 3м.Найдите его объем. Ответ:48√3 м^3

Геометрия

Помогите пожалуйста! Диагонали прямого параллелепипеда равны 8м и 10м,стороны основания 5м и 3м.Найдите его объем. Ответ:48√3 м^3

Автор: Гость