Помогите пожалуйста! Диагонали прямого параллелепипеда равны 8м и 10м,стороны основания 5м и 3м.Найдите его объем. Ответ:48√3 м^3
Геометрия
Помогите пожалуйста! Диагонали прямого параллелепипеда равны 8м и 10м,стороны основания 5м и 3м.Найдите его объем. Ответ:48√3 м^3
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