6 * 6 - 5 * 5 14: 7 * 6 : 3 36 : 6 + 6 * 7 20 : ( 15 : 3) +8 4 * 9 - ( 23 - 18) 40: ( 15 - 7 ) + 59 укажи порядок действий и вычисли
Математика
6 * 6 - 5 * 5 14: 7 * 6 : 3 36 : 6 + 6 * 7 20 : ( 15 : 3) +8 4 * 9 - ( 23 - 18) 40: ( 15 - 7 ) + 59 укажи порядок действий и вычисли
Ответ(ы):
Гость:
1)6*6=36 2)5*5=25 3)36-25=11 1)36:6=6 2)6*7=42 3)6+42=48 1)(15:3)=5 2)20:5=4 3)4+8=12 1)(23-18)=5 2)4*9=36 3)36-5=31 1)(15-7)=8 2)40:8=5 3)5+59=64 1)-ЭТО ПЕРВЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ , 2)-ВТОРОЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ , 3)-ТРЕТИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
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