Кто из героев рассказа Каменный цветок вам понравился и почему? Помогите пожалуйста!!!!!
Литература
Кто из героев рассказа Каменный цветок вам понравился и почему? Помогите пожалуйста!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Мне понравился барин. Он умный..
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