Подготовьте выступление на тему lt;lt;берегите природуgt;gt;. Постарайтесь использовать цифровой материал (написанный словами) для раскрытия темы и подтверждения основной мысли.
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Подготовьте выступление на тему lt;lt;берегите природуgt;gt;. Постарайтесь использовать цифровой материал (написанный словами) для раскрытия темы и подтверждения основной мысли.
Ответ(ы):
Гость:
Надо беречь природу 1.Без деревьев на будет воздуха 2.Не надо ломать ветки на деревьях и кустах 3.Не надо выкидывать бумагу ведь её делают из деревьев Надо беречь природу!!!
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